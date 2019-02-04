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Белый гриб берёзовый

LAT Boletus betulicola
Съедобный
Синонимы:
Колосовик

Характеристики:

Группа: Трубчатые
Пластинки: Белые
Цвет: От соломенно-желтого до охры
Инфо: Утолщение по середине ножки

Систематика:

Отдел: Basidiomycota (Базидиомицеты)
Подотдел: Agaricomycotina (Агарикомицеты)
Класс: Agaricomycetes (Агарикомицеты)
Подкласс: Agaricomycetidae (Агарикомицетовые)
Порядок: Boletales (Болетовые)
Семейство: Boletaceae (Болетовые)
Род: Boletus (Боровик)
Вид: Boletus betulicola (Белый гриб берёзовый)

Съедобный гриб, относится к первой вкусовой категории.

Описание

Шляпка

Диаметр шляпки белого березового гриба составляет от 6 до 12 сантиметров. Кожица шляпки на ощупь гладкая, после дождя — скользкая, но без липкости. Цвет варьируется от соломенно-желтого до цвета охры. Форма шляпки молодого гриба подушковидная, впоследствии — распростертая.

Ножка

Имеет форму бочонка с утолщением посередине. По поверхности заметен сетчатый рисунок на тон или два светлее основной окраски ножки гриба. Ножка достигает от 6 до 12 сантиметров в высоту и до 4-5 сантиметров в ширину.

Мякоть

Как у шляпки, так и у ножки мякоть — белого цвета, с нейтральным вкусом и приятным грибным ароматом. На разрезе или разломе цвет мякоти остается неизменным.

Споровый слой

Иногда прирастающий, чаще свободный, с трубочками белого цвета, со старостью гриба приобретающими желтоватый оттенок. Сами трубочки мелкие, споровый порошок окрашен в коричневый. Споры мелкие, в форме вытянутого веретена.

Распространение и сбор

Ареал распространения широкий, встречается этот гриб и в Центральной России, но лучше всего себя чувствует в Восточной и Западной Сибири, в Мурманской области, в Скандинавии и Западной Европе. Предпочитает смешанные и лиственные леса, березовые рощи, хорошо растет на обочинах дорог и у лесных тропинок.

Наибольшей урожайности березовый белый гриб достигает в июле-сентябре, но встречается с июня по октябрь.

Сходные виды

Из съедобных “двойников” можно перечислить практически все подвиды Белого гриба, а их больше десятка.

Из несъедобных видов стоит отметить Желчный гриб.

Основные его отличия от березового белого гриба:

  • Более темная шляпка с относительно легко отделяющейся кожицей
  • Сетчатый рисунок на ножке гриба похож на такой же у белого, но он не светлее основного тона окраски ножки а, напротив, темнее.
  • Трубчатый слой желчного гриба белого или розоватого цвета, при надавливании становится отчетливо розовым.
  • Мякоть желчного гриба на разломе или разрезе становится розовой, когда как у белого гриба мякоть цвета не меняет.
  • Отчетливый, сильный горький вкус мякоти.

Интересные факты

 

  • Березовый белый гриб, как и его собратья, проходит полный жизненный цикл всего за 9 дней. При этом и интенсивность роста, и скорость созревания у него в разы выше, чем у многих других видов грибов.
  • Спустя всего 10 часов после того, как березовый белый гриб был срезан, он теряет половину своих полезных свойств

  • Одно из названий березового белого гриба, “колосовик”, связано с тем, что период его наибольшей урожайности совпадает с периодом созревания ржи.
  • Само название “белый” появилось в связи с тем, что этот гриб не теряет белого цвета при любых видах кулинарной обработки, в том числе и сушке.
  • Осенние белые грибы растут медленнее летних, но набирают гораздо большую массу при этом.

Фото-галерея белого березового гриба

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Обсуждения
  1. Валентина

    Один из моих любимых грибов. У нас на Урале растет в основном в березовых лесочках. Если собрать корзинку белых грибов, то это счастье. Жареха из них наваристая и очень вкусная. Также можно мариновать, сушить и замораживать.

  2. Виктория

    Гриб вкусный, но замачивать перед приготовлением, я не рекомендую. Пористая часть впитывает влагу и после грибы становится мягкими, липкими. Надо либо сразу отваривать, либо, после промытия, резать и в морозилку.

  3. Татьяна

    Очень вкусно белые грибы мариновать. Отдельно маринад готовить не нужно. Можно заливать отваром, в котором грибы отваривались. А собирать их одно удовольствие. Если нашли белый гриб, не уходите сразу с этого места. Осмотритесь по кругу. Рядом обязательно должны еще расти боровички.

  4. Анна

    Белый гриб березовый — это один из самых моих любимых грибов. В детстве я любила ходить в лес вместе с бабушкой и дедушкой, они заядлые любители «тихой охоты», поэтому из него всегда возвращались с большим уловом. Бывало даже, что грибов было настолько много, что мы их продавали на местном рынке. Белые грибы, разумеется, люди покупали охотней всего. И это неудивительно, ведь белый гриб очень вкусный и питательный, к тому же он универсальный — его можно солить, мариновать, запекать или даже просто сушить на зиму.

  5. Марина Королева

    На мой взгляд, один из самых вкуснейших грибочков. У нас в Поволжье встречается достаточно часто, особенно в березовых рощах, реже лесопосадках. Вкус у гриба отличный, а аромат, просто изумительный, насыщенный и нежный. Чаще использую в жарке его, именно из-за аромата, который он дает блюду. Сушу реже, в основном, если хороший урожай. Маринованный не очень мне нравится.

  6. Танюша

    Такие белые грибы растут в городе Изюм Харьковской области на Украине. Они восхитительны на вкус и вполне могут заменить мясо. Такие сушёные грибочки хорошо добавлять в суп или готовить блины с грибами. Но, все же собирая грибы необходимо быть предельно аккуратными и прежде, чем употреблять их в пищу нужно сделать хорошую термообработку, даже если есть уверенность, что в корзину попал именно нужный гриб, потому что у нас сейчас такая экология, что нужно быть осторожным.

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  • Не употребляйте в пищу незнакомые грибы
  • Все собранные в природе грибы надо подвергать тепловой обработке
  • При первых признаках отравления нужно срочно обратиться к врачу
Сделано в 2019
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