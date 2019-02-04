Белый гриб берёзовый
Характеристики:
|Группа:
|Трубчатые
|Пластинки:
|Белые
|Цвет:
|От соломенно-желтого до охры
|Инфо:
|Утолщение по середине ножки
Систематика:
|Отдел:
|Basidiomycota (Базидиомицеты)
|Подотдел:
|Agaricomycotina (Агарикомицеты)
|Класс:
|Agaricomycetes (Агарикомицеты)
|Подкласс:
|Agaricomycetidae (Агарикомицетовые)
|Порядок:
|Boletales (Болетовые)
|Семейство:
|Boletaceae (Болетовые)
|Род:
|Boletus (Боровик)
|Вид:
|Boletus betulicola (Белый гриб берёзовый)
Съедобный гриб, относится к первой вкусовой категории.
Описание
Шляпка
Диаметр шляпки белого березового гриба составляет от 6 до 12 сантиметров. Кожица шляпки на ощупь гладкая, после дождя — скользкая, но без липкости. Цвет варьируется от соломенно-желтого до цвета охры. Форма шляпки молодого гриба подушковидная, впоследствии — распростертая.
Ножка
Имеет форму бочонка с утолщением посередине. По поверхности заметен сетчатый рисунок на тон или два светлее основной окраски ножки гриба. Ножка достигает от 6 до 12 сантиметров в высоту и до 4-5 сантиметров в ширину.
Мякоть
Как у шляпки, так и у ножки мякоть — белого цвета, с нейтральным вкусом и приятным грибным ароматом. На разрезе или разломе цвет мякоти остается неизменным.
Споровый слой
Иногда прирастающий, чаще свободный, с трубочками белого цвета, со старостью гриба приобретающими желтоватый оттенок. Сами трубочки мелкие, споровый порошок окрашен в коричневый. Споры мелкие, в форме вытянутого веретена.
Распространение и сбор
Ареал распространения широкий, встречается этот гриб и в Центральной России, но лучше всего себя чувствует в Восточной и Западной Сибири, в Мурманской области, в Скандинавии и Западной Европе. Предпочитает смешанные и лиственные леса, березовые рощи, хорошо растет на обочинах дорог и у лесных тропинок.
Сходные виды
Из съедобных “двойников” можно перечислить практически все подвиды Белого гриба, а их больше десятка.
Из несъедобных видов стоит отметить Желчный гриб.
Основные его отличия от березового белого гриба:
- Более темная шляпка с относительно легко отделяющейся кожицей
- Сетчатый рисунок на ножке гриба похож на такой же у белого, но он не светлее основного тона окраски ножки а, напротив, темнее.
- Трубчатый слой желчного гриба белого или розоватого цвета, при надавливании становится отчетливо розовым.
- Мякоть желчного гриба на разломе или разрезе становится розовой, когда как у белого гриба мякоть цвета не меняет.
- Отчетливый, сильный горький вкус мякоти.
Интересные факты
- Березовый белый гриб, как и его собратья, проходит полный жизненный цикл всего за 9 дней. При этом и интенсивность роста, и скорость созревания у него в разы выше, чем у многих других видов грибов.
- Спустя всего 10 часов после того, как березовый белый гриб был срезан, он теряет половину своих полезных свойств
- Одно из названий березового белого гриба, “колосовик”, связано с тем, что период его наибольшей урожайности совпадает с периодом созревания ржи.
- Само название “белый” появилось в связи с тем, что этот гриб не теряет белого цвета при любых видах кулинарной обработки, в том числе и сушке.
- Осенние белые грибы растут медленнее летних, но набирают гораздо большую массу при этом.