Белый гриб берёзовый

Съедобный гриб, относится к первой вкусовой .

Описание

Шляпка Шляпка

Диаметр шляпки белого березового гриба составляет от 6 до 12 сантиметров. Кожица шляпки на ощупь гладкая, после дождя — скользкая, но без липкости. Цвет варьируется от соломенно-желтого до цвета охры. Форма шляпки молодого гриба подушковидная, впоследствии — распростертая.

Ножка

Имеет форму бочонка с утолщением посередине. По поверхности заметен сетчатый рисунок на тон или два светлее основной окраски ножки гриба. Ножка достигает от 6 до 12 сантиметров в высоту и до 4-5 сантиметров в ширину.

Мякоть

Как у шляпки, так и у ножки мякоть — белого цвета, с нейтральным вкусом и приятным грибным ароматом. На разрезе или разломе цвет мякоти остается неизменным.

Споровый слой

Иногда прирастающий, чаще свободный, с трубочками белого цвета, со старостью гриба приобретающими желтоватый оттенок. Сами трубочки мелкие, споровый порошок окрашен в коричневый. Споры мелкие, в форме вытянутого веретена.

Распространение и сбор

Ареал распространения широкий, встречается этот гриб и в Центральной России, но лучше всего себя чувствует в Восточной и Западной Сибири, в Мурманской области, в Скандинавии и Западной Европе. Предпочитает смешанные и лиственные леса, березовые рощи, хорошо растет на обочинах дорог и у лесных тропинок.

Наибольшей урожайности березовый белый гриб достигает в июле-сентябре, но встречается с июня по октябрь.

Сходные виды

Из съедобных “двойников” можно перечислить практически все подвиды Белого гриба, а их больше десятка.

Из несъедобных видов стоит отметить Желчный гриб. Основные его отличия от березового белого гриба: Более темная шляпка с относительно легко отделяющейся кожицей

Сетчатый рисунок на ножке гриба похож на такой же у белого, но он не светлее основного тона окраски ножки а, напротив, темнее.

Трубчатый слой желчного гриба белого или розоватого цвета, при надавливании становится отчетливо розовым.

Мякоть желчного гриба на разломе или разрезе становится розовой, когда как у белого гриба мякоть цвета не меняет.

Отчетливый, сильный горький вкус мякоти.

Интересные факты

Березовый белый гриб, как и его собратья, проходит полный жизненный цикл всего за 9 дней. При этом и интенсивность роста, и скорость созревания у него в разы выше, чем у многих других видов грибов.

Спустя всего 10 часов после того, как березовый белый гриб был срезан, он теряет половину своих полезных свойств Одно из названий березового белого гриба, “колосовик”, связано с тем, что период его наибольшей урожайности совпадает с периодом созревания ржи.

Само название “белый” появилось в связи с тем, что этот гриб не теряет белого цвета при любых видах кулинарной обработки, в том числе и сушке.

Осенние белые грибы растут медленнее летних, но набирают гораздо большую массу при этом.